Infioratori e ragazzi delle scuole già al lavoro per il Corpus Domini

Come da tradizione, per il Corpus Domini, le strade del centro storico vengono ricoperte da uno splendido tappeto floreale, realizzato dal Gruppo Infioratori della Pro Loco, lungo un percorso che quest’anno toccherà via Nelli, via Donateschi e piazza Montanelli. I lavori per la realizzazione dei quadri inizieranno durante il pomeriggio di sabato 10, indicativamente alle 16, per poi protrarsi durante la sera e la notte affinché i tappeti floreali siano pronti per la mattina di domenica 11 in occasione della solenne processione del Corpus Domini, che partirà alle 10 dalla chiesa Collegiata per arrivare fino alla chiesa delle Vedute. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna quest’anno anche il contributo dei ragazzi e delle ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato al progetto ’Alvaro Borgioli, un bozzetto per l’infiorata’ ideando alcuni dei bozzetti che saranno realizzati in via Nelli. Già a partire da giovedì gli infioratori saranno a lavoro.