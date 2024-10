"Infiltrazioni d’acqua in palestra e nelle aule, servono interventi"

Nonostante alcuni lavori manutentivi avvenuti di recente, la palestra ed alcune aule della scuola media di via Verdi mostrerebbero problemi legati ad infiltrazioni d’acqua, fra l’altro aggravatisi a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni. Questo è quanto sostengono i consiglieri di Montespertoli di Tutti, i quali hanno protocollato un’interrogazione sullo stato dell’edificio del plesso scolastico Fucini, interrogazione che dovrebbe essere discussa già in occasione della prossima seduta del consiglio comunale programmata per mercoledì 30 ottobre.

"Ci risulta che quello delle infiltrazioni in palestra sia un problema che si trascina da anni: l’acqua piovana che entra dal tetto finisce talvolta con il rendere inutilizzabile lo spazio per le attività didattiche della scuola – ha commentato la consigliera di Montespertoli di Tutti Luciana Morelli – infiltrazioni che, oltre a rendere in taluni casi inagibile nell’immediato la palestra, rischiano di creare nel lungo periodo danni anche alle strutture. Oltre agli ovvi disagi per i fruitori".

"Oltretutto – aggiunge Morelli – a seguito del maltempo dello scorso fine settimana, le infiltrazioni hanno interessato anche alcune aule dell’istituto stesso". L’opposizione in Consiglio vuole sapere in soldoni se le ultime operazioni di manutenzione abbiano riguardato anche l’impermeabilizzazione del tetto. E in caso contrario, invitare l’amministrazione guidata da Alessio Mugnaini ad attivarsi per provvedere alla risoluzione definitiva delle criticità "Chiediamo innanzitutto al sindaco e all’amministrazione di riferire in consiglio comunale come e quando intendono risolvere definitivamente le infiltrazioni d’acqua piovana nei locali palestra e nelle aule – hanno chiosato i consiglieri di minoranza – e se siano stati eseguiti lavori di impermeabilizzazione".