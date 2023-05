Industria 4.0 e futuro Ecco 18 nuovi esperti

EMPOLI

L’intelligenza artificiale e la robotica avanzata hanno aperto nuovi orizzonti al settore industriale e non solo, introducendo innovazione sia a livello di produzione sia di processi operativi, e portando l’industria 4.0 a un livello ulteriore. Per far sì che il settore industriale sia al passo coi tempi in uno scenario di transizione verde e digitale è necessario intraprendere azioni concrete. Prima fra tutte la formazione, quella che da tempo Asev porta avanti sul territorio. Nei giorni 16 e 17 maggio si è tenuto l’esame finale del corso Ifts ’Intelligenza digitale per l’industria 4.0’. Tutti i 18 allievi presenti hanno superato l’esame e ottenuto la qualifica di tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (sviluppatore software developer) con specializzazione in Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche.

La figura professionale in uscita è fra le 15 specializzazioni più richieste dal mercato del lavoro (fonte il Sole 24 Ore). Infatti, a 9 allievi del corso (il 50% dei qualificati) – spiega una nota di Asev – è stato chiesto di proseguire il tirocinio o hanno ricevuto richieste di collaborazione dalle aziende in cui hanno avuto l’opportunità di svolgere lo stage. Ma di cosa si occupa questa figura? In particolare, il software developer realizza e programma soluzioni Ict e scrive le specifiche di prodotti Ict conformemente ai requisiti, inclusi quelli di legge in rispetto agli obblighi normativi in materia di accessibilità. Ma non solo. Assicura, inoltre, la realizzazione e l’implementazione di applicazioni Ict. Questa figura è in grado, poi, di sviluppare il software in base alle specifiche definite, progettando e scrivendo codici e curandone l’interfaccia utente e il debugging, per arrivare fino al testing finale. Possiede spiccate capacità di analisi e di rappresentazione della realtà, oltre a buone capacità di relazione con il cliente o l’utente finale dei programmi software.

Il corso ha avuto una durata di circa un anno durante il quale, gli allievi, hanno frequentato 560 ore di formazione in aula e 240 di stage in azienda. L’Ifts ’Intelligenza digitale per l’industria 4.0’ è stato organizzato da Asev (capofila) in partenariato con l’istituto statale di istruzione superiore Ferraris–Brunelleschi, l’Università di Siena ed Extra Cube Srl.