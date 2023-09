Incontro con Padre Bernardo a Empoli: domani sera a Corniola

EMPOLI

Padre Bernardo Gianni, l’abate della Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, sarà ospite della chiesa di Corniola, frazione di Empoli, domani alle 21. L’incontro ha come titolo ‘Le nostre chiese e la nostra Chiesa oggi: per estendere la nostra presenza o per evocare la Sua?’. Ad introdurre sarà don Andrea Menestrina. L’evento è aperto a tutti. Nato a Firenze nel 1968, l’attuale abate della basilica fiorentina ha vissuto a Prato dalla nascita e si è convertito, come ha raccontato lui stesso, nella notte di Natale del 1992 nella chiesa delle Benedettine di Rosano vicino Firenze. Salito a San Minato al Monte ha iniziato il percorso di noviziato sfociato prima nei voti solenni e poi nell’ordinazione sacerdotale. Nel 2009 diventa priore, prima di diventare abate il 13 dicembre 2015. Con lui inizia il rinnovamento della comunità monastica, l’apertura verso la città, l’accoglienza di tante persone in cerca di ascolto.