Incontro con Griffi, finalista allo ’Strega’

MONTELUPO FIORENTINO

Gian Marco Griffi (nella foto) sarà ospite martedì prossimo alle 18 al Mmab di Montelupo per presentare il suo libro “Ferrovie del Messico“, finalista al Premio Strega 2023. A dialogare con l’autore sarà Andrea Bellucci. Letture a cura di Cristina Trinci. L’ingresso è libero. La pubblicazione, editata dalla piccola casa editrice Laurana Editore, inizialmente circola solo fra pochi affezionati e coraggiosi lettori che si dedicano con entusiasmo alle sue oltre 800 pagine di avventure rocambolesche. Poi, però, arriva alla trasmissione cult Fahrenheit Radio 3 e viene proclamato “Libro dell’anno 2022”. Si sono aggiunti in seguito il Premio Mastercard, il Premio Svevo e ultimo (per ora) il premio Mario La Cava. “La novità e l’ambizione, del concetto e della trama” e “la qualità della scrittura” sono invece le motivazioni con cui Alessandro Barbero lo candida al Premio Strega, dove entra appunto tra i dodici finalsiti.

“Ferrovie del Messico“ inizia come un romanzo storico e si trasforma in distopico, passando per il sentimentale e approdando con spavalderia all’avventura. Ci sono anche i tormenti dell’uomo di oggi, così come l’intramontabile dualismo tra potere e libertà; non mancano i momenti di suspense e commozione e purtroppo (come nella vita) anche la violenza ha la sua parte.