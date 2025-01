Incidenti, dati in crescita. Empoli è maglia nera. Tutti i numeri del 2024

di Irene PuccioniEMPOLESE VALDELSAUn anno nero sul fronte degli incidenti. Quello appena terminato ha visto crescere in modo significativo il numero dei sinistri rispetto agli ultimi tre anni. Il 2024 si è infatti chiuso con 893 incidenti rilevati sul territorio degli undici comuni del circondario Empolese Valdelsa. A fornire il quadro pressoché completo è la polizia municipale dell’Unione, dal momento che la municipale, in base alla suddivisione delle competenze, è quella che rileva la quasi totalità dei sinistri che si verificano sulle strade. I numeri. Al 31 dicembre sono stati verbalizzati, in pratica, due incidenti e mezzo al giorno: nel 2022 (ad anno concluso) il bilancio era stato di 642, mentre nel 2021 di 607.

Altra nota negativa è che sono aumentati anche gli incidenti mortali: si è infatti passati dai tre dello scorso anno ai quattro di quest’anno (avvenuti uno nel comune di Empoli, uno in quello di Fucecchio, un terzo nel comune di Montaione e il quarto nel comune di Vinci). In sette casi non si sono verificati decessi, ma le conseguenze delle persone coinvolte sono state piuttosto gravi con feriti che hanno avuto una prognosi riservata di oltre quaranta giorni. Gli incidenti con conseguenze minori ma comunque con feriti sono stati ben 435. Nei restanti incidenti, pari a 443, i danni, per fortuna, li hanno subiti solamente i veicoli coinvolti. Tuttavia per la polizia municipale dell’Unione l’attività non è stata meno impegnativa: ogni sinistro comporta, infatti, rilievi sul posto, pratiche da compilare e compagnie assicurative da contattare in caso di contenziosi. Nella stragrande maggioranza degli indicenti rilevati (242 casi) si è trattato di scontri frontali o laterali, seguito dal tamponamento (152), veicolo in marcia contro veicolo in sosta (88), veicolo in marcia contro ostacolo fisso (66), fuoriuscita di strada (58), investimento di pedoni (53).

Ma quali sono state le principali infrazioni alla base degli incidenti? Nel 2024 in 174 casi è stato l’eccesso di velocità a causare sinistri, che in 82 situazioni hanno provato lesioni. A seguire la mancata precedenza, che è costata 81 verbali. Anche la mancata distanza di sicurezza è stata la causa in 78 incidenti rilevati. Cambiamento di direzione o di corsia: altra imprudenza al volante che ha causato 61 sinistri.

Il Comune dove si sono concentrati la maggioranza dei sinistri è Empoli: con i suoi 315 nel 2024. Scorrendo la classifica, troviamo al secondo posto per numero di sinistri il comune di Fucecchio con 127 incidenti e al terzo Castelfiorentino con 91. A seguire Vinci con 76, Certaldo con 72, Montelupo Fiorentino e Montespertoli con 56 ciascuno, Cerreto Guidi con 43 e Montaione con 13. Negligenza e mancanza di disciplina alla guida, non rispetto del codice della strada, ma anche irregolarità relative al mezzo che si sta guidando, che sono aspetti altrettanto gravi per la sicurezza stradale. Negli ultimi dodici mesi dell’anno durante gli incidenti sono stati individuati ben 46 veicoli con revisione non in regola e 7 senza copertura assicurativa.

L’attività della municipale ha comportato anche tutta una serie di altri interventi: dalla rimozione dei veicoli (229 casi) al sequestro amministrativo (100 casi) al fermo del veicolo (14 casi) Complessivamente gli interventi di competenza del corpo dei vigili in tutto il 2024 sono stati 5.008, di cui più della metà, pari a 2.516, soltanto nel comune di Empoli.