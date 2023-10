Incidente sul lavoro . Operaio precipita per 3 metri. Ferite lievi ma tanta paura

Un altro incidente sul lavoro, fortunatamente l’esito non è stato fatale. Solo tanta paura per l’operaio che ieri mattina è caduto in un vano ascensore. E’ successo tutto intorno alle 9.45 in via Piave nel Comune di Cerreto Guidi, nella strada che da Lazzeretto conduce al centro del paese. L’uomo, un 36enne - operaio di una ditta campana - si è infortunato scivolando nel vano ascensore di un edificio sul quale si stavano svolgendo dei lavori. E’ sul cantiere infatti che avvenuto l’incidente, un volo di circa tre metri che non avrebbe provocato ferite gravi. L’operaio è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Firenze - distaccamento di Empoli. Una volta estratto dal punto in cui era caduto e riportato in superficie, il giovane lavoratore è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli per i traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza della Misericordia di Empoli e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Per episodi analoghi recenti, si torna indietro di tre mesi. A luglio un operaio di 29 anni si è gravemente ferito al lavoro, in una falegnameria di Castelfiorentino. L’uomo stava lavorando ad una sega circolare elettrica, quando la lama gli ha tagliato quattro dita della mano sinistra. Sempre tre mesi fa un 59enne ha fatto un volo di sette metri, con atterraggio drammatico sul piazzale di una vetreria di Montelupo Fiorentino, in zona Sammontana. Un incidente sul lavoro che poteva finire in tragedia con la caduta dell’uomo dal cestello di una piattaforma aerea mentre stava tagliando i rami di alcuni pini all’esterno dell’azienda.

Y.C.