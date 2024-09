Travolta mentre attraversa, anziana lotta per la vita

Capraia e Limite, 7 settembre 2024 – Grave incidente ieri mattina a Limite sull’Arno. Una donna è stata investita all’altezza della lavanderia di via Gramsci, di fronte al distributore di benzina. L’anziana stava attraversando la strada principale dell’abitato quando, per cause in via di accertamento, è stata centrata da una vettura che proveniva da Montelupo Fiorentino e si stava dirigendo verso Spicchio. L’impatto seppur tremendo non è risultato fatale: l’82enne, residente a Limite, ha riportato ferite gravissime ed è arrivata in codice rosso con lesioni multiple all’ospedale di Careggi. Per lei la prognosi è riservata. L’allarme è scattato attorno alle 10.45 e sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi. I primi ad intervenire sono stati i Carabinieri di Capraia e Limite, seguiti dalla Pubblica Assistenza di Empoli e dai vigili del comando territoriale. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata da subito critica, l’anziana non era cosciente e per questo è stato allertato l’elisoccorso che l’ha trasferito a Firenze. Gli agenti della municipale si sono intrattenuti fino alle 14 per tutti gli accertamenti del caso e per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Non ci sono telecamere di videosorveglianza sul luogo dell’incidente, i filmati avrebbero potuto aiutare gli inquirenti a capire se ci sia stata qualche disattenzione da parte della donna alla guida dall’auto.

Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava attraversando per dirigersi, come d’abitudine, al panificio dall’altra parte della strada. Per cause ancora in corso di accertamento, un’altra anziana del posto anche lei cliente del panificio, sola al volante della sua Fiat Panda, avrebbe urtato la donna. Ancora da stabilire a che velocità stesse procedendo la conducente, che si è immediatamente fermata e che non ha riportato alcun trauma. Il mezzo come da prassi, è stato sequestrato dai militari. L’incidente ha generato il caos in una via densamente trafficata. La fila di auto ha richiamato l’attenzione dei commercianti della zona, che non si sarebbero accorti immediatamente di quanto accaduto ma avrebbero riconosciuto in entrambe le anziane, due residenti del posto. In tanti si sono riversati in strada per essere d’aiuto nei momenti successivi alla drammatica collisione, tutti provati dalla gravità della situazione. Sul posto si sono precipitati anche i i familiari di entrambe le donne.

Y.C.