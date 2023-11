Auto e moto si scontrano: grave ragazzo di 18 anni

Empoli, 29 novembre 2023 – Un 18enne è rimasto gravemente ferito martedì sera a seguito di uno scontro tra auto e moto a Empoli, in via della Motta. Il giovane, a bordo della moto, ha riportato la frattura del femore e vari traumi al torace e agli arti. Da chiarire le cause dell'incidente. Il 18enne è stato trasferito in ambulanza al Cto di Careggi di Firenze.