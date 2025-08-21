Montespertoli, causa un incidente con una moto non sua e fugge. La polizia scopre che aveva rubato anche altri veicoli

Montespertoli (Firenze), 21 agosto 2025 – È stato scoperto in possesso di diversi veicoli rubati dopo aver causato un incidente stradale in motocicletta. Protagonista della vicenda un uomo, denunciato per furto dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

L’episodio è avvenuto a Montespertoli: l’uomo, in sella a una moto poi risultata rubata, ha avuto un incidente ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini degli agenti sono però scattate subito. Attraverso le telecamere di videosorveglianza posizionate nei territori di Montespertoli, Montelupo Fiorentino e Certaldo, è stato possibile ricostruire i movimenti del motociclo e risalire all’identità del conducente.

Quando la municipale è riuscita a rintracciarlo, è emerso che l’uomo non solo era a bordo di un mezzo rubato, ma custodiva anche altre auto sottratte ai legittimi proprietari. Tra queste, due nel frattempo sono state restituite a chi di dovere, grazie al lavoro delle forze dell’ordine.

Per il malvivente è scattata la denuncia alla procura di Firenze, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi avvenuti nella zona.