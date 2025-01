Si amputa un pollice usando le forbici elettriche, incidente sul lavoro in un’azienda agricola

Montespertoli (Firenze), 10 gennaio 2025 – Incidente sul lavoro in un’azienda nella provincia di Firenze. Nella mattinata del 10 gennaio un uomo di 30 anni si è amputato un pollice della mano sinistra mentre stava utilizzando una forbice elettrica in un'azienda agricola nella frazione di Ortimino, a Montespertoli. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10. Sul posto i soccorsi che hanno provveduto al trasporto in ospedale: l’uomo è arrivato a Careggi in codice rosso.