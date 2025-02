Incidente in FiPiLi, un ferito nell’auto ribaltata. Traffico bloccato e code

Empoli, 9 febbraio 2025 – Un incidente avvenuto tra le uscite Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno ha creato code e disagi in FiPiLi. Per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale viaggiava una donna di 43 anni si è ribaltata lungo la carreggiata.

L’automobilista è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Empoli, ma per estrarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il traffico è stato temporaneamente bloccato tra i due svincoli, con uscita obbligatoria ad Empoli.

Non è ancora chiaro se nello scontro sono rimaste coinvolte altre vetture.