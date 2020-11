Empoli, 6 novembre 2020 - Terribile incendio in Fipili nella prima mattina di venerdì 6 novembre. Un'autocisterna che trasporta materiale combustibile ha preso fuoco a causa di un incidente nel tratto compreso tra Empoli e San Miniato.

Una densa colonna di fumo nera è rimasta visibile per diversi minuti anche a distanza. Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce, oltre ad mezzo del Comando di Prato e i nuclei Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei comandi di Firenze e Pisa.

Non si segnalano feriti ma la paura è stata tanta tra gli automobilisti che stavano transitando e che hanno guardato terrorizzati quello che stava accadendo. Il traffico è bloccato e ci sono pesanti ripercussioni per i collegamenti tra la costa e l'interno della Toscana.

"Sto monitorando la situazione. Sono in contatto con Avr, gestore dell'infrastruttura stradale, e stiamo seguendo le operazioni si spegnimento minuto per minuto. Poi valuteremo eventuali danni alle carreggiate. Il primo obiettivo è rimettere in sicurezza la strada e ripristinare lo scorrere del traffico, per alleggerire i disagi dei pendolari che sono rimasti bloccati, anche se i tempi di ripristino non saranno brevi. Inevitabile anche una riflessione sul danno ambientale".

Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Stefano Baccelli, a proposito dell'incendio sviluppatosi a seguito di un incidente che ha coinvolto una cisterna di gasolio nel tratto tra San Miniato ed Empoli ovest della sgc Fi-Pi-Li. Secondo quanto riportato da Avr, gestore della Fipili, all'assessorato regionale, l'incidente è stato causato da una autocisterna che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey e perso la cisterna di gasolio che stava trasportando. Il contenitore è scivolato sull'altra carreggiata ed è divampato l'incendio.