Si ribalta un autotreno, in strada quintali di cereali. Un ferito nell’incidente

Castelfiorentino (Firenze), 10 novembre 2023 – Un camion ribaltato e quintali di cereali dispersi per strada. L’incidente è avvenuto in un tratto della strada regionale 429, in località Dogana, nel comune di Castelfiorentino. L’uomo alla guida è un 41enne di origini straniere, trasportato al San Giuseppe di Empoli in codice giallo (media gravità).

Ancora da chiarire le cause, così come la dinamica. Il tratto di strada non è mai stato chiuso, ma risultano rallentamenti e disagi alla circolazione in una zona tradizionalmente molto trafficata specialmente da mezzi pesanti.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, la Protezione civile e i vigili del fuoco di Petrazzi. A dare la notizia è stato il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. Un altro tratto della 429 è chiuso: si tratta dell'area di Brusciana dove sono stati fatti i rilevamenti di Keu.