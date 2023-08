Incendio al centro cinofilo. Distrutto il rimessaggio dopo il tentativo di furto

Montelupo Fiorentino, 20 agosto 2023 - Un altro incendio nella notte nel comune di Montelupo Fiorentino. Un altro rogo, con tutta probabilità, di origine dolosa. Stavolta a essere preso di mira è stato il centro di addestramento cinofilo Infidog di via Viaccia. Le fiamme hanno distrutto la struttura in legno utilizzata come rimessaggio per gli attrezzi del centro. Dentro c’è un po’ di tutto: guinzagli, giochi per i cani e altro materiale dell’associazione. L’allarme è scattato venerdì scorso intorno alle 21 alla centrale del corpo dei vigili giurati, con cui è collegato il centro in caso di effrazione o danni. Il vigilante in servizio è andato a controllare e, notate le fiamme, ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco.

Il rogo era partito dal tetto della casetta per poi avvolgere tutto il resto. Da una prima ispezione sono state rinvenute tracce di liquido incendiario. "Si sentiva ancora nell’aria – racconta uno dei soci del centro, tra i primi ad accorrere sul posto – Forse era all’interno di un contenitore che è stato lanciato da fuori perché non abbiamo notato altri segni di effrazione al cancello o intorno all’area". La sera precedente, infatti, il centro era stato vittima di un tentativo di furto. Anche in questo caso era scattato l’allarme e la vigilanza privata si era portata subito sul posto. Qualcuno si era introdotto all’interno del centro e aveva spaccato due vetri della casetta in legno senza però prelevare nulla. "Dentro non c’è niente di valore – precisano ancora dall’associazione – Non abbiamo né una cassa né materiale tecnologico, ma soltanto ciò che serve alla nostra attività".

I danni causati dall’incendio sono notevoli e l’associazione non sa quando potrà riaprire il centro. "Al momento le lezione al campo sono sospese", si legge sulla pagina facebook. Il centro cinofilo Infidog è stato aperto a maggio dello scorso anno da un gruppo di appassionati che hanno dato vita ad una associazione. In poco tempo è diventato un punto di riferimento per i cani e un punto di ritrovo per i loro proprietari.

"Purtroppo in pochi mesi abbiamo avuto tre tentativi di effrazione che hanno causato diversi danni. Stavolta però ci hanno messo in ginocchio. Adesso ci sarà da rimboccarsi le maniche e ripartire. Non vogliamo assolutamente darla vinta all’autore o agli autori di questa vigliaccata. Avevamo tanti progetti in cantiere che adesso dovremo lasciare in standby". Per cercare di rimettere in piedi l’attività, l’associazioni pensa anche ad una raccolta fondi. "Ne parleremo con il direttivo e cercheremo di trovare soluzioni e modalità". Adesso dovrà scattare la denuncia alle forze dell’ordine e si dovrà capire se questo evento è collegato in qualche modo con gli incendi avvenuti nei giorni scorsi sempre a Montelupo. Nel parcheggio dei Pozzi e nel parcheggio Scambiatore della stazione ferroviaria dodici auto sono state danneggiate e un cestino è stato fatto saltare in località Graziani. Ancora non si sa con certezza se i tre episodi, seppur accaduti nelle stesse ore, siano collegati tra loro. Sui fatti indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le denunce e stanno procedendo con gli accertamenti. Al vaglio, grazie al supporto della polizia municipale, anche i video delle telecamere della videosorveglianza presenti nelle tre zone e forniti prontamente ai carabinieri.