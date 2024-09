Montelupo Fiorentino, 1 settembre 2024 – Paura in FiPiLi per un’auto andata a fuoco all’altezza del km 18 in direzione Livorno, circa 700 metri prima dell’uscita di Montelupo Fiorentino.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti intorno alle 19,30 insieme alla polizia stradale. La circolazione è stata bloccata per consentire lo spegnimento del rogo. Non risultano persone coinvolte, ma si sono create lunghe code.