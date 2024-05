Gli incassi dalle multe. È boom di sanzioni, ma in pochi pagano: meno di un euro a testa

Empolese Valdelsa, 21 maggio 2024 – Quanto incide nell’economia familiare il costo delle multe prese per violazioni delle norme del codice della strada? Tra i residenti dei comuni dell’Empolese Valdelsa, nella maggior parte dei casi, pesa meno di un euro a livello pro capite . Nel 2023 il comune che ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati è Empoli con 48.332 euro. Ma se si considera che 48.922 è il numero dei residenti empolesi, la media per ogni cittadino è meno del costo di un caffè. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, dove sono messi in luce dati anche tutti gli altri comuni dell’Unione, eccetto Cerreto Guidi e Vinci che non sono presenti nel database del Siope.

Nel calcolo fatto da Facile.it per il valore di “multa pro capite” (rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti) va comunque specificato che non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree del territorio turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. Il comune dell’Empolese Valdelsa che nel rapporto proventi totali per violazioni al codice della strada e residenti ha incassato di più nel corso dello scorso anno risulta infatti Montaione, dalla spiccata vocazione turistica. Nel corso del 2023 il valore di “multa pro capite” è stato di 1,35 euro, risultato ottenuto dividendo i proventi registrati nel Siope pari a 4.742 euro e il numero di abitanti pari a 3.492. Andando avanti, a Castelfiorentino il valore “multa pro capite” nel 2023 è stato di poco più di un euro. Tutti gli altri invece stanno sotto. I territori comunale dove l’incidenza sul budget familiare è praticamente nullo sono Gambassi Terme, con un rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti di 0,06 euro e Montespertoli il cui rapporto è di 0,08. Seguono i comuni di Capraia e Limite con 0,20 euro, Certaldo con 0,34, Fucecchio con 0,50 euro e Montelupo Fiorentino il cui valore multa pro capite nel corso dello scorso anno è stato di 0,83 euro.

Al netto del fatto che, come detto, non tutte le sanzioni vengono comminate ad automobilisti residenti, è comunque troppo poco ciò che è stato incassato dai singoli comuni nel 2023 rispetto all’importo nominale accertato nei verbali che sono stati fatti nell’arco dello stesso periodo. In base ai dati forniti dall’ufficio verbali della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa l’importo complessivo (comprendente anche i comuni di Cerreto Guidi e Vinci) accertato delle multe relative al 2023 è stato poco più di 6 milioni di euro. Nel solo comune di Empoli sono stati fatti verbali per un valore di 2 milioni e 200mila euro; a seguire troviamo Fucecchio dove l’importo per le multe è di 1 milione e 200mila euro e Castelfiorentino con 544mila euro di valore-multe. Quindi ci sono Vinci con 492mila euro e Montelupo Fiorentino con quasi 480mila euro, Cerreto Guidi con 403mila euro, Certaldo 397mila euro, Montespertoli 125mila euro, Gambassi Terme 62mila euro, Capraie e Limite 23mila euro e Montaione con 12mila. Comparando gli importo dei verbali emessi con le cifre incassate (dato Facile.it) appare evidente che nelle casse dell’Unione mancano ancora molti soldi. Non inganni infatti la cifra delle entrate totali al 31 dicembre 2023 contabilizzata dall’ufficio verbali che era pari a 2 milioni e 800mila euro (tra l’altro meno della metà del valore delle sanzioni comminate) perché in quel comuto fanno parte anche incassi relativi a pre-ruolo dal 2018 al 2022.