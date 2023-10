Inaugurazione del Chiosco Now a Empoliun Passo: "Una Ripartenza"

EMPOLI

Un passo importante per il rilancio e la riqualificazione della zona. Piazza Ristori, che negli ultimi anni ha vissuto situazioni di degrado crescente, torna a nuova vita. Riapre il chiosco, un valore aggiunto per l’area, un motivo in più per frequentare la piazza vicina alla pista ciclabile. Si chiama "N.O.W" e aprirà al pubblico alle 19 di domani. Che sia una merenda, un aperitivo, un calice di vino, uno snack o una degustazione di tapas, è un’occasione in più per fermarsi, socializzare e sostenere una nuova attività. Il taglio del nastro segna la conclusione di un percorso nato per restituire dignità ad una zona diventata negli anni ricettacolo di spazzatura e sporcizia. Nasce così un nuovo servizio fruibile da chi vive e frequenta la piazza empolese, da sempre punto di ritrovo di molti cittadini. Il chiosco è stato completamente rinnovato negli spazi e nei contenuti. La qualità sarà il punto di forza per tutta quell’area. "Faccio i miei migliori auguri per questa partenza - commenta il sindaco di Empoli Brenda Barnini - Una nuova attività in un locale di proprietà pubblica che mi auguro possa riqualificare tutta la zona e diventare un punto di riferimento per chi la frequenta". Chiuso da tempo e spesso finito nel mirino di vandali e balordi, lo chalet torna così ad animare la pinetina lungo l’Arno; un motivo in più per vivere meglio il verde urbano e garantire sicurezza e decoro. Il puzzle dell’operazione "chioschi in tutti i giardini", così, si completa di una tessera in più. Dopo l’inaugurazione del Green Bar a Serravalle, avanti con il recupero delle strutture già esistenti. Non solo piazza Ristori, tra i punti ristoro da "riesumare" ci sarebbe anche quello di piazza Guido Guerra, il cui destino è ancora tutto da definire.