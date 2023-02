Inaugurato il nuovo asilo nido La scuola San Francesco si amplia

Un taglio del nastro che guarda al futuro della comunità e al tema dell’educazione. È stato inaugurato ieri il nido d’infanzia all’interno della scuola San Francesco del comune di Capraia e Limite, gestito dalla rete di scuole paritarie "Scuole per Crescere". Già attivo da settembre dello scorso anno, il nido ha ufficialmente spalancato le sue porte ai cittadini in una giornata dedicata alla visita dei locali e alla cerimonia di apertura. Si tratta di un progetto che risponde alle necessità delle famiglie della zona: in tanti avevano richiesto un servizio nuovo in grado di ospitare bambini a partire dai 12 mesi. L’offerta dell’Istituto San Francesco andrà così dai 12 ai 36 mesi, grazie alla presenza della scuole dell’infanzia e della sezione primavera già esistenti. Il nido, oggi, conta 20 bambini ed ha raggiunto la capienza massima mentre la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico in corso accoglie 47 famiglie iscritte. All’inaugurazione erano presenti Leonardo Alessi, presidente Fism - Federazione Italiana Scuole Materne - il sindaco Alessandro Giunti, il parroco di Limite sull’Arno don Franco e Jessica Magrini, coordinatrice pedagogica comunale. Alla festa si sono uniti anche il personale dei servizi dell’infanzia dell’amministrazione comunale, le insegnanti e i genitori.