In strada senza regole. I Comuni incasseranno 1 milione di euro dalle multe

Empoli resta il Comune per il quale è prevista la cifra più consistente: 399.080 euro, di cui 129mila per il periodo luglio – settembre 2024. Quasi il doppio dell’ammontare del trasferimento previsto per Fucecchio (231.342 di cui 80.222 nell’ultimo trimestre rendicontato) che precede Vinci (96.094 euro, dei quali 30.591 negli ultimi tre mesi considerati) in un ipotetico podio. Ma per quanto riguarda gli importi derivanti da sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità, sul gradino più alto resta Montelupo, prima di Vinci e Cerreto. Sono i primi dati relativi ai trasferimenti economici dall’Unione ai Comuni in termini di proventi delle sanzioni stradali, per quanto concerne la quota spettante ad ogni singolo Comune aggiornata ai primi nove mesi del 2024. Il riparto delle entrate da trasferire ammonta complessivamente a 1.100.409 euro (+376.102 fra luglio e settembre) ma occorre premettere come la legge dica che "i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada all’art. 208 sono di competenza del Comune sul cui territorio la sanzione è stata elevata sia per quanto riguarda la quota del 50% vincolata per legge, sia per la quota eccedente la spesa di funzionamento del servizio, che sarà riattribuita ai Comuni sul cui territorio la sanzione è stata elevata sulla base della percentuale totale di sanzioni elevate per ciascun Comune". Empoli registra un record curioso: da un lato è la realtà comunale per cui l’Unione ha previsto il trasferimento economicamente più cospicuo, ma dall’altro solo una minima parte di questa somma riguarda le sanzioni per eccesso di velocità: 96,54 euro, l’ammontare più basso del Circondario. Detto di Fucecchio e Vinci, c’è il Comune di Montelupo, quarto con 92.165 euro (30.527 solo nel terzo trimestre) di poco sopra a Castelfiorentino (81.728 euro, +29.068). Poi ci sono Certaldo (68.661 euro, 27.419 nel terzo trimestre) Cerreto Guidi (60.883 euro) Montespertoli (28.759 euro, +9.506 ultimo trimestre registrato) Montaione (17.832 euro, di cui 7.020 fra luglio e settembre) Capraia e Limite (14.082 euro, +5.394 rispetto alla scorsa rilevazione) e Gambassi (9.777 euro, +4.157). Se analizzassimo le cifre sopracitate isolando la voce "incassi 142 vincolati" ossia riguardanti le contravvenzioni a chi supera i limiti di velocità, il maggior trasferimento è previsto per Montelupo con 39.751 euro (13.410 euro nell’ultimo trimestre). Un elenco che dice e non dice: la legge prevede che ogni Comune riceva la metà delle sanzioni elevate sul proprio territorio, ma parte della somma restante viene ripartita anche fra le realtà comunali prive di autovelox in modo inversamente proporzionale a quanto incassato ai sensi dell’art.208. Anche in questo caso, le statistiche confermano l’ordine delle ultime rilevazioni, con Vinci (26.548 complessivi nei nove mesi, di cui 8.516 nell’ultimo trimestre) e Cerreto (18.203 di cui 6.868 nell’ultima rilevazione. Davanti a Montaione (15.317 euro, +4.887) Capraia e Limite (8.849, +3.037 euro) Gambassi (3.122 euro, +1.090) Montespertoli (2.669 euro, +835,99) e Certaldo (1.638, +617,18 euro). I trasferimenti per le altre realtà risultano essere 824,98 euro (+147,38) per Fucecchio, 391,30 euro (+116,54) per Castello e 96,54 euro per Empoli.

Giovanni Fiorentino