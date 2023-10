In scena le compagnie amatoriali a Vinci: 11° Concorso Di Quarconia

Oggi pomeriggio si apre il sipario del Teatro di Vinci sull’11esimo concorso ’Di Quarconia’, riservato alle compagnie amatoriali. Il primo spettacolo di oggi alle 17, fuori concorso, è una prima assoluta della compagnia locale Unicorno, ’L’Autore ha abbandonato il gruppo’. Scritto e diretto da Matteo Dall’olmo (nella foto), oltre allo stesso regista la rappresentazione vedrà come protagonisti sul palco Francesco Angioli, Alessandra Barreca, Giulia Borsini, Paola Briganti, Ettore Capozza, Alice Del Ministro, Marco Monelli, Silvia Parenti, Lucrezia Santoni e Carla Stefanelli. La trama riguarda un autore pieno di dubbi, idee, insicurezze e trame solo abbozzate.

I personaggi creati si sentono persi senza sapere che fine faranno, quali saranno gli sviluppi delle loro storie. Temendo di finire nel dimenticatoio interrogano il loro creatore, certi che lui abbia tutte le risposte, e litigano tra loro per accaparrarsi la sua attenzione, come figli di un padre troppo occupato. L’autore vaga tra loro, li sposta, prova nuove accoppiate e lavora ora su un pezzo ora su un altro per dar loro l’impressione di avere tutto sotto controllo, ma finendo inevitabilmente per aver bisogno di andarsene e non sentire più le loro critiche e lamentele. Lo spettacolo parla del processo creativo che avviene nella mente dell’autore.