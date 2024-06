In prima linea contro le calamità. La Vab si rinforza e adesso rilancia

Un investimento da 300mila euro per dare ossigeno e gambe alla vigilanza antincendio boschivo. E’ stata una vera festa del volontariato quella organizzata ieri pomeriggio al campo sportivo di Limite sull’Arno per inaugurare i nuovi mezzi e le nuove attrezzature che andranno a potenziare il servizio offerto dalla Vab. L’occasione, i 35 anni di attività della sezione formata oggi da circa 70 volontari. Anpas, Racchetta, Misericordia; la festa ha chiamato a raccolta tante associazioni dell’Empolese Valdelsa, unite in prima linea contro le calamità naturali. La benedizione di don Franco Sgrilli ha toccato un Eurocargo Iveco 4x4, adatto per i fuoristrada, che sarà impiegato per la colonna mobile nazionale della Protezione Civile.

"Un mezzo del genere mancava nel nostro territorio dell’Empolese Valdelsa - ha spiegato il responsabile della Vab di Limite Simone Cutrupi - Questa inaugurazione ha un valore importante. Non solo a livello economico (200mila euro il costo, in parte sostenuto dall’associazione e in parte acquistato con il contributo del dipartimento nazionale, ndr), ma ci dà la possibilità di metterci a disposizione per le emergenze in tutta Italia se ce ne sarà necessità".

Scoperto poi il nuovo pick up Toyota, una jeep per l’anticendio (dal costo di 52mila euro), e infine una minipala "già vissuta e battezzata a novembre, due giorni dopo l’acquisto - ha raccontato il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti - Un mezzo impiegato per spalare il fango tra Campi, Cerreto Guidi, e Limite". Il parco mezzi composto da circa 12 veicoli ora è "svecchiato", più efficiente e pronto agli interventi di ogni tipo.

"Trentacinque anni sono tanti - ha detto dal palco Paolo Masetti, ex sindaco di Montelupo Fiorentino ed ex delegato per l’Unione alla Protezione Civile - La Vab non è mai mancata nelle emergenze di qualsiasi tipo. Un punto di riferimento non sono per la comunità ma per tutto l’Empolese Valdelsa e la Regione". Una realtà significativa che grazie all’impegno, la dedizione e gli investimenti in mezzi e risorse umane, ora fa un salto di qualità.

Sul palco poco prima della consegna degli attestati ai volontari si sono alternati per un intervento il consigliere regionale Enrico Sostegni e il presidente della ProLoco di Capraia e Limite Edoardo Antonini.

La festa è andata avanti con la sfilata dei mezzi per le vie del paese. "Ci auguriamo che sia una stagione tranquilla - ha concluso il responsabile della Vab di Limite - L’estate scorsa diciamo che è andata bene rispetto al 2022, anno in cui abbiamo dovuto iniziare gli interventi antincendio già a marzo con tre uscite al giorno di media per spegnere incendi. Il bollettino di rischio al momento non è preoccupante, anche perché il meteo sta aiutando. Ma a luglio e agosto dobbiamo farci trovare pronti".

Il prossimo regalo che la Vab intende farsi? La tecnologia serve ma non basta. "L’idea è di replicare l’esperienza della telecamera a infrarossi installata due anni fa in un terreno a Monterappoli a Empoli e collegata alla sala operativa di Limite, uno strumento di avvistamento all’avanguardia indispensabile per l’antincendio. Per il 2025 contiamo di portarla anche sul comune di Cerrato Guidi".