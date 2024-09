"In marcia ad Assisi". Ci sarà anche Fucecchio

Ci saranno tutti i Comuni del Valdarno. Destinazione Assisi. Obiettivo, la pace. Succederà il 21 settembre, giorno scelto dall’Onu per invitare tutti gli abitanti della terra ad unirsi per promuovere la pace tra i popoli e le nazioni. Non c’è, dunque, giorno più importante per unire in un intento comune cittadini e istituzioni, senza divisioni e distinzioni. Ed è proprio con questo spirito che i Comuni del Comprensorio parteciperanno all’evento. "Come riferito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’umanità sta affrontando una serie di sfide senza precedenti che possono essere risolte solo attraverso la cooperazione globale. Mai come ora è quindi fondamentale collaborare tutti insieme, anche e soprattutto a livello locale – spiega Linda Fondelli, consigliera comunale delegata alla Cooperazione internazionale e Pace per il Comune di Fucecchio –. È bello che le nostre comunità si stringano insieme per impegnarsi a diventare sempre più dei “cantieri di pace”, per perseguire il bisogno di vivere attraverso il dialogo e il rispetto dei diritti umani per tutti".