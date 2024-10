In Giappone per celebrare il gemellaggio

Un gemellaggio che ha superato i quattro decenni, considerando che è stato siglato nel 1983. E che promette di rinsaldarsi ulteriormente: il mese prossimo, per festeggiare il sessantacinquesimo anniversario della fondazione di Kanramachi, una delegazione del Comune di Certaldo volerà in Giappone per donare all’amministrazione locale un manufatto artigianale in tessuto (realizzato da un’artigiana di Certaldo Alto) che celebrerà l’evento. Un rapporto, quello fra Certaldo e la cittadina giapponese situata nella prefettura di Gunma che conta circa 15mila abitanti, che proprio lo scorso anno ha festeggiato quarant’anni con una cerimonia tenutasi a Casa Boccaccio, alla presenza delle rispettive amministrazioni comunali, apertasi con la simbolica apertura di una botte di sakè (in onore degli ospiti nipponici).

Lo scorso luglio, il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessore ai gemellaggi Clara Conforti hanno incontro Miyoko Inaba, referente in Italia del gemellaggio Certaldo-Kanra. E proprio il primo cittadino e l’assessore Conforti faranno quindi parte della delegazione che volerà in Giappone la prossima settimana, con il culmine delle celebrazioni fissato per il 3 novembre prossimo nella cittadina nipponica.

"Il rapporto fra le nostre due realtà è solido – ha commentato Campatelli – è il secondo gemellaggio più datato, dopo quello con Neuruppen. E posso anticipare già da ora che inviteremo una delegazione di Kanramachi alla prossima edizione di Boccaccesca"