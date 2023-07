In bici scivola in un dirupo Ciclista ferito gravemente

Un grave incidente si è verificato ieri mattina nei boschi del comune di Montaione, dove un ciclista di origine straniera che stava facendo un’escursione è rimasto ferito in maniera molto grave in conseguenza di una rovinosa caduta.

L’episodio si è verificato nella mattinata e l’allarme alla centrale del 118 è scattato poco prima delle 11.

Per i soccorritori l’impresa di recuperare il ciclista si è rivelata subito piuttosto ardua. La zona dove lo sfortunato turista è scivolato e poi caduto, infatti, è molto impervia e i soccorritori hanno avuto molte difficoltà a intervenire. Sul posto, sono stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento valdelsano di Petrazzi, che hanno recuperato lo sfortunato ciclista ricorrendo all’uso di un verricello.

Una volta recuperato il turista, il personale della Croce Rossa di Certaldo, anche’esso intervenuto sul posto, ha subito realizzato la gravità della situazione ed è stato attivato l’elisoccorso per portare il ferito in ospedale.

A destare la massima preoccupazione, le ferite riportate dal ciclista nella caduta, fra le quale la più grave sembrava essere un forte trauma cranico. Il ciclista ferito è stato quindi trasportato al punto di incontro con l’elicottero del soccorso regionale Pegaso, che lo ha poi trasportato agli ospedali pisani, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, pare che il turista straniero abbia perso il controllo della bicicletta mentre percorreva un sentiero nel bosco montaionese e sia quindi scivolato nella scarpata sottostante, finendo la propria rovinosa caduta alcuni metri più a valle. Da qui la difficoltà per gli uomini del soccorso intervenuti in suo aiuto di recuperarlo e portalo di nuovo sul sentiero dove poi è stato sottoposto alle prime cure e quindi trasportato in ospedale a Pisa in elicottero.