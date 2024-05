In attesa delle vacanze. Centri estivi da sogno. Dallo sport alla cultura per divertire educando

La stagione estiva è alle porte, come intrattenere i bambini che nel periodo di chiusura delle scuole non hanno la possibilità di essere seguiti? Ecco la mappa dei centri estivi dell’Empolese Valdelsa, una serie di servizi educativi, ludici, sportivi e culturali che diventano strategici per le famiglie. Dalle attività ludico motorie, ai laboratori manuali e di teatro, passando per le escursioni, le giornate in piscina e la possibilità di cimentarsi nel tennis, nella pallavolo, nel basket e nella danza, il programma è pronto in quasi tutti i Comuni del Circondario. Per gli appassionati di sport, la Uisp dal 10 giugno al 13 settembre organizza i suoi centri estivi suddivisi per età al PalAramini di Empoli e a Montelupo Fiorentino. Atletica leggera ma anche scherma, hockey, pattinaggio e karatè. Da quest’anno, previsto anche un corso di inglese una volta la settimana per bambini tra 4 e 8 anni. L’innovazione? Veicolare la lingua attraverso il movimento, il canto, il ballo e il teatro mimico-gestuale.

"Tante opportunità di crescita – anticipa Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa – per i bambini ma anche per le famiglie. L’obiettivo è far vivere momenti di condivisione, di socialità e divertimento a tutti i partecipanti grazie alla professionalità dei nostri educatori. Il punto di partenza sarà il gioco, attraverso il quale favorire l’apprendimento". ’Multisport’ di Uisp si svolgerà dal 10 giugno al 2 agosto e dal 19 agosto al 13 settembre dalle 8.30 alle 17. Il costo è di 115 euro a settimana, compreso il pranzo, l’ingresso in piscina e tutte le attività previste. A Montelupo invece "Multisport" si terrà allo stadio Castellani e al PalaBitossi in via Marconi nello stesso periodo (iscrizioni via mail a [email protected]).

Sono riunite sotto il titolo di ’Vinci Estate 2024’ le iniziative che, dal primo al 26 luglio, terranno impegnati i più piccoli nei locali della scuola dell’infanzia La barca a vela di Sovigliana. Le attività – organizzate dalla cooperativa Eskimo – intratterranno i bambini dalle 8.30 alle 16.30 (con possibilità di richiedere l’entrata anticipata alle 8 con un supplemento di costo). La tariffa settimanale ordinaria è fissata a 168 euro. Il via alle iscrizioni a partire dal 20 maggio: si potrà inviare la modulistica fino a lunedì 10 giugno ([email protected]). Gli utenti con Isee inferiore a 24mila euro potranno usufruire di voucher comunali appositi per l’agevolazione nel pagamento. Idee che sbocciano, azioni che fioriscono, pensieri da seminare. Sono già aperte le iscrizioni per le attività educative estive (dai 4 ai 14 anni) sul territorio di Castelfiorentino. Sarà un’estate “Ad arte“ (con costi ridotti rispetto ad altri Comuni) quella proposta dall’amministrazione, dal Ciaf e dall’associazione Cetra. In calendario, tra le altre cose, attività legate alla realizzazione di manufatti artistici e artigianali utilizzando materiali di riciclo. I posti disponibili sono dai 20 ai 40, in base alla fascia di età e le quote settimanali di partecipazione vanno da 50 agli 80 euro e dai 40 ai 100 euro. Le iscrizioni ([email protected]) si concluderanno il 24 maggio. Anche Certaldo è pronto ad accogliere l’estate con una vasta gamma di proposte per tutti i gusti.

Per gli amanti della danza, c’è “Danzando l’estate 2024“, un’esperienza che include lezioni di gioco e danza, attività ricreative e giornate alla scoperta del territorio. “Soccer Summer Camp“, è invece un programma dedicato principalmente a calcio e basket con momenti di svago in piscina e in bicicletta. Dalla mountain bike al canottaggio, è movimentata la proposta di Cks Karate Asd Polisportiva Certaldo con “Un’estate da ricordare“. Se Ohana invita tutti a cimentarsi in giochi d’acqua, caccia al tesoro e biliardino, “E... state al tennis“ si fa con racchette e pallina.

Ylenia Cecchetti