In attesa delle dimissioni Problemi alla radiologia E i referti ritardano

Problemi tecnici alla radiologia del San Giuseppe di Empoli hanno provocato ritardi nella refertazione, e quindi nelle dimissioni dei pazienti. Alcuni utenti che martedì sera si trovavano al pronto soccorso hanno lamentato lunghe attese per avere il referto e quindi per poter uscire dall’ospedale. A creare difficoltà nello smaltire le pratiche è stato un problema al sistema informatico che poi è stato risolto, come spiega la Asl contattata in merito alla vicenda. Si è trattato di "una criticità che si è generata in un tempo limitato e nelle ore notturne (martedì notte) – specifica l’azienda sanitaria – Essa ha riguardato un numero ristretto di persone che hanno dovuto attendere le risposte degli esami radiologici per essere dimessi. Diligentemente gli infermieri in servizio hanno presidiato la situazione comprendendo il disagio dei pazienti, e dei loro familiari. Il tutto però si è svolto, secondo i sanitari in servizio, senza particolari disordini e con un grande senso civico da parte degli utenti". L’Asl aggiunge che i verbali di dimissione sono stati consegnati a tutti i pazienti. "Anche nella giornata di ieri (martedì, ndr), dopo il percorso clinico assitenziale, i pazienti dimessi dal pronto soccorso sono stati 124; lunedì 129. A tutti questi pazienti – spiega ancora la Asl – è stato regolarmente consegnato il verbale di dimissione, a cui erano allegati gli esiti degli esami ed i referti delle consulenze specialistiche".

I ritardi nella refertazione da parte della radiologia, secondo Fp Cgil, non è riconducibile soltanto a problemi tecnici. "I tempi di dimissioni si sono allungati perché nelle ore notturne, da mezzanotte alle 8 del mattino, c’è un solo medico radiologo in servizio. Se il medico che deve firmare le dimissioni non ha in mano tutte le risposte diagnostiche non può certo compilare e consegnare il verbale finale". Secondo il sindacato il problema di fondo è la mancanza di personale. "Le criticità che via via si riscontrato in pronto soccorso e non solo sono il frutto dei continui tagli sul personale. In tutto questo chi ci rimette sono i cittadini che nel caso di martedì si sono trovati a dover attendere tempi molto più lunghi di quelli previsti per essere dimessi".

i.p.