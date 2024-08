In assemblea l’ok al bilancio: numeri e cariche

Conferme ai vertici di Sesa. Ieri l’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio consolidato al 30 aprile 2024 con un utile della capogruppo di 21,4 milioni di euro, e la distribuzione di 15,49 milioni di euro ai soci attraverso il pagamento di un dividendo di un euro per azione, a fine settembre. I soci hanno inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione per il triennio che si chiude con l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2027, in continuità con l’attuale composizione, costituito da 10 membri di cui 9 consiglieri tratti dalla lista di maggioranza presentata da Ith S.p.A. e un consigliere da quella di minoranza in applicazione del meccanismo del voto di lista. Inoltre è stato approvata l’autorizzazione all’acquisto (nei limiti di 10 milioni di euro di controvalore e del 10% del capitale sociale) e alla disposizione di azioni ordinarie proprie.

La successiva riunione del nuovo board ha deliberato l’attribuzione dei poteri e delle deleghe gestorie confermando come presidente Paolo Castellacci, come amministratore delegato Alessandro Fabbroni, come presidente del comitato di controllo sulla gestione Giuseppe Cerati e come vice presidenti della società Giovanni Moriani e Moreno Gaini. Per quanto riguarda la nomina degli organi endoconsiliari, per l’organismo di vigilanza sono stati scelti Giovanna Zanotti (amministratrice indipendente), Chiara Pieragnoli (amministratrice indipendente) e Giuseppe Cerati (amministratore indipendente tratto dalla lista di minoranza), quest’ultimo con la carica di presidente.