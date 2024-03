Imprese artigianali in calo: "Da noi tasse troppo alte"

Un’interrogazione per chiedere conto al sindaco e alla giunta della diminuzione del numero delle imprese artigiane e delle aziende a conduzione femminile evidenziate a Cerreto Guidi dagli studi delle associazioni di categoria. Questo l’atto presentato dal centrodestra in consiglio comunale, che dovrebbe essere discusso nel corso della seduta di stasera. I consiglieri d’opposizione si sono basati sulle ultime statistiche rese note in ordine di tempo: la Camera di Commercio di Firenze ha evidenziato come l’imprenditoria artigianale sia passata da 327 a 317 unità, mentre le imprese femminili (secondo i numeri di Cna) sono scese da 279 a 260. "Cerreto Guidi ha la tassazione più alta, per quanto riguarda i Comuni dell’Empolese Valdelsa – ha commentato il capogruppo di centrodestra Simone Barontini – questa contrazione registrata sul territorio non ci stupisce, purtroppo. Vorremmo però conoscere il pensiero dell’amministrazione e sapere cosa intenda fare".