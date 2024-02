Impiego negli uffici postali. Candidature entro domani

Poste Italiane ricerca operatori di sportello appartenenti alle categorie protette (articolo 1 della legge 68/99), da inserire negli uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

Sono richiesti diploma di scuola superiore quinquennale, iscrizione al collocamento mirato e grado di invalidità superiore al 45 per cento (o al 33 per cento in caso di invalidità accertata dall’Inail). La ricerca non riguarda tutta la Toscana, ma solo le province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia e Grosseto, più la provincia di La Spezia, in Liguria e quella di Terni, in Umbria. Per candidarsi c’è tempo fino a domani, 29 febbraio.

Per informazioni e per consultare nello specifico tutte le posizioni aperte di Poste Italiane consultare il sito web dedicato all’indirizzo www.posteitaliane.it/it/carriere.html.