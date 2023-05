"Imparare a rispettare gli avversari Grazie a questa iniziativa si può"

Un progetto che piace a tutti, a cominciare dalle scuole e dagli amministratori. Che anche ieri mattina, in occasione della festa finale della Scuola del Tifo, hanno riempito il Palazzo delle Esposizioni per godersi il bagno di folla e di bambini al seguito dell’Empoli. In prima fila c’era ovviamente il sindaco Brenda Barnini, "Una mattinata di emozioni bellissime con i bambini e le bambine, tutta la squadra e il mister Paolo Zanetti. La scuola del tifo – ha scritto la stessa Barnini sui suoi profili social – non insegna solo a tifare correttamente, ma a non coltivare sentimenti come l’odio e il razzismo". Ed è proprio questo lo spirito con cui è nato il progetto: gli incontri effettuati periodicamente nelle scuole consentono ai bambini di incontrare personaggi e personalità che ruotano intorno al mondo del calcio.

Ed è proprio di argomenti come tifo pulito, lotta al razzismo e rispetto degli avversari che si parla maggiormente. La Scuola del Tifo, però, non coinvolge solo Empoli. Sono tanti i plessi del Circondario che aderiscono all’iniziativa. "È un vero piacere vedere tantissimi ragazzi partecipare alla Scuola del Tifo. Un progetto unico nel suo genere – ha scritto su Facebook il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia – che unisce la scuola con il mondo del calcio e ha come scopo di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport, istruirli a un tifo per la propria squadra e non contro gli avversari".

In rappresentanza del Comune di Montelupo Fiorentino c’era l’assessore allo sport Simone Ficardi. "A Empoli - ha scritto ieri - insieme alle bambine e ai bambini della scuola Margherita Hack, alle loro splendide maestre e alle tante scuole del territorio che hanno partecipato al progetto della Scuola del Tifo. Oltre 800 piccoli studenti, di cui 85 di Montelupo. Fairplay e tifo ’per’ e non ’contro’, questo l’insegnamento per coloro che saranno sicuramente ottimi tifosi del futuro".

t.c.