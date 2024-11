Immobili sfitti. Controlli anti-abusivi

Immobili sfitti ideali per dare rifugio a senza fissa dimora. Appartamenti vuoti che potrebbero diventare covi di spacciatori. E’ per scongiurare questo rischio che ieri pomeriggio si è tenuto un intervento congiunto tra la polizia municipale dell’Unione dei Comuni, la polizia di Stato e i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Un sopralluogo - su segnalazione dei proprietari che hanno partecipato al controllo straordinario - all’interno di due immobili disabitati che si affacciano su piazza Guido Guerra e sul parco Mariambini. Due zone sensibili della città, dove più volte si sono registrati episodi di microcriminalità e problemi di ordine pubblico. Dentro agli appartamenti però non è stato trovato nessuno.

A chiedere l’intervento sono stati i proprietari e l’operazione non è stata delle più semplici; per accedere a uno di questi due immobili infatti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco considerando che l’ingresso al pian terreno risultava ‘bloccato’ dall’interno. I locali, come detto, sono risultati vuoti durante la verifica. Si è provveduto comunque a chiudere ogni accesso per evitare ingressi impropri da parte di estranei in futuro. Situazione questa, che già si è verificata in passato e che ha portato i proprietari ad effettuare la nuova segnalazioni. L’amministrazione comunale fa sapere che a questi interventi ne seguiranno altri. Le verifiche soprattutto in zona Mariambini, unite all’abbattimento del muro del parco, all’illuminazione, alla riqualificazione della struttura in legno, alle nuove telecamere e alla realizzazione del campo da volley rappresentano un passo in più sul fronte sicurezza.