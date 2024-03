Il turismo lento... mette il turbo. Sette itinerari fra arte e cultura. Ecco il progetto ’Mudev in bus’

EMPOLESE VALDELSA

Dall’arte all’archeologia, dal vino ai mestieri antichi. Il turismo lento... va forte sul territorio. E per dare un ulteriore slancio al settore sono in programma 7 percorsi tematici alla scoperta del patrimonio dell’Empolese Valdelsa. Si tratta di ’Mudev in bus’ ed è il progetto di promozione proposto dal Sistema museale diffuso. Dal 24 marzo al 5 maggio sei domeniche da dedicare alla scoperta del territorio con itinerari tematici. La formula è semplice: una gita pensata per tutta la giornata in piccoli gruppi, con partenza da Empoli e un comodo bus Gran Turismo a disposizione. Il progetto – esempio di collaborazione tra pubblico e privato – è realizzato grazie al supporto di Gattinoni Travel Store di Empoli, partner tecnico che da anni lavora sull’accoglienza e la promozione del territorio. "Il Mudev in bus è uno strumento che tende a migliorare lo sfruttamento del biglietto cumulativo – spiega Andrea Vanni Desideri, direttore scientifico Mudev -. Dall’altro lato, aiuta a leggere i musei in modo integrato tramite il calendario di visite a tema".

"Ogni itinerario – aggiunge Ombretta Baldassarre, Travel store manager Gattinoni Travel Store – prevede un accompagnatore e guide locali, al costo agevolato di 15 euro, per incentivare l’uso del biglietto unico. Coloro che prenotano avranno incluso nel costo il biglietto unico, utilizzabile per tutto l’anno. Il debutto è il 24 marzo con due tappe: a Castelfiorentino per il museo Bego e il museo d’arte sacra Santa Verdiana e a Montespertoli al museo della vite e del vino. Il 7 aprile un percorso tra santi e pellegrini ai musei d’arte sacra e Amedeo Bassi di Montespertoli e poi al Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione. Il 14 aprile è tempo di Leonardo e l’acqua: prima tappa al museo remiero di Limite e poi un tuffo nei luoghi di Leonardo a Vinci. Il 21 aprile tocca al viaggio tra i toscani illustri con visite a Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio a Certaldo. E poi ancora: il 27 aprile trekking urbano tra il museo della Collegiata e la Casa del Pontormo a Empoli. Il 28 aprile toccherà alla grandezza delle arti minori con visite al museo del vetro di Empoli, alla mostra permanente del vetro a Gambassi e al museo della ceramica di Montelupo. Ultima tappa il 5 maggio con percorsi di storia e archeologia tra il museo civico diocesano di Fucecchio e il museo archeologico di Montelupo. Nella quota per gli itinerari Mudev in bus sarà compreso anche il biglietto unico del Mudev, un voucher valido 365 giorni che garantisce l’accesso a 20 musei e spazi espositivi: una sorta di passepartout per visitare i musei del territorio. "Sono ormai 10 anni cheseguo il progetto del Mudev - conclude Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo con delega alla Cultura e al Turismo per l’Unione dei Comuni - e credo che sia un piccolo grande patrimonio che lasciamo in eredità".