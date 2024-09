Il truffatore dello specchietto ci ha riprovato a Fibbiana

Tra i raggiri più diffusi ai danni degli automobilisti, c’è la truffa dello specchietto. Da Empoli a Montelupo, non cambia il modus operandi. Il passaparola tra le ‘vittime’ è volato via social; "è tornato l’individuo della truffa dello specchietto - ha messo in guardia un utente di Facebook - Dopo l’episodio di via Sanzio, oggi era a Fibbiana". L’utente di fb ci è già passato e non è caduto nella trappola. "Tornavo da Montelupo con la mia Honda Jazz. Passato il distributore di Fibbiana, mentre sorpasso una moto, mi sento tirare contro del materiale. Capisco subito di che si tratta, anche perché mi è già capitato lo scorso anno a Empoli, zona Pretura. Quella volta utilizzarono un dado metallico. Il tizio mi suona e mi fa cenno di fermarmi accusandomi di aver messo a repentaglio la sicurezza della moglie incinta di 6 mesi seduta in sella dietro di lui". Il trucco consiste nel far credere alla vittima di aver involontariamente urtato il retrovisore del mezzo di chi sta mettendo in atto la truffa. Obiettivo del truffatore è spillare in maniera sbrigativa qualche euro all’automobilista senza attivare l’assicurazione.