Il trucco delle monete cadute. Scende dall’auto, le rubano la borsa: "Attenzione, è un metodo nuovo"

EMPOLI

Un furto messo a segno con una strategia nuova, sicuramente particolare e rapidissima, almeno da queste parti, ai danni di una signora che era appena uscita dal supermercato. È successo qualche giorno fa, ma la notizia è stata appresa soltanto nelle scorse ore. La donna aveva appena fatto la spesa nel punto vendita Coop di via Tosco Romagnola Sud e l’aveva sistemata nel bagagliaio della sua macchina. Finita l’operazione si era quindi tolta la borsa che aveva a tracolla e l’aveva appoggiata sul sedile del passeggero. Quindi aveva messo in moto e iniziato a fare manovra per uscire dal parcheggio. È in quel momento che un uomo le bussa al vetro posteriore. Il tizio le chiede se per caso avesse perso dei soldi mentre caricava le borse della spesa. Nel dubbio la donna si è fermata, ha azionato il freno a mano ed è scesa a controllare. In effetti per terra c’era davvero una manciata di monete da uno e due euro. La stessa signora si è messa a raccoglierle velocemente non fermandosi a riflettere se fossero davvero cadute a lei. Ad ogni modo la ’piccola’ felicità per aver recuperato l’eventuale perdita economica è improvvisamente svanita quando la donna, risalendo in macchina, si è accorta che la sua borsa era sparita.

È successo tutto in pochi secondi, il tempo di fare il giro della vettura, recuperare le poche monete, che il sedicente benefattore le aveva sottratto ben di più. Dentro alla borsa della donna c’era il portafoglio con dei soldi in contanti, circa 70 euro, documenti (tessera sanitaria, carta di identità e altre carte), un paio di occhiali da sole con lenti progressive e il telefono cellulare. Amareggiata per l’accaduto, la vittima è comunque riuscita a bloccare tutte le carte di credito. Dopodiché si è recata dai carabinieri per la denuncia.

Il modus operandi del ladro è una novità a queste latitudini. Lo ha spiegato la stessa donna derubata che sui social ha raccontato la vicenda invitando tutti a fare attenzione, perché in questo tipo di truffa può davvero cadere chiunque: basta una leggera distrazione. "I carabinieri – spiega la vittima – quando sono andata a sporgere denuncia hanno detto che in questo modo è la prima volta a Empoli mentre è capitato recentemente a Lucca. Purtroppo – aggiunge sconsolata – mi aspettavo di ritrovare almeno i documenti, gli occhiali, ma per adesso ancora nulla".

Irene Puccioni