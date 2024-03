Il torneo degli sbandieratori. Partecipanti da tutta Italia. Le sfide? Singole e a squadre

Un torneo dal fascino unico, con performance ed evoluzioni di ’professionisti’ del settore. Appuntamento domenica con al palazzetto dello sport di Cerreto Guidi con la XIII edizione del Torneo indoor "Città di Cerreto Guidi" Musici e Sbandieratori. La manifestazione avrà inizio alle 10. In cabina di regia l’associazione storico culturale Caracosta, organizzatrice dell’eveno in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori e il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. Il torneo metterà in competizione gruppi di sbandieratori per le specialità di singolo, coppia e squadra giovanili; singolo, coppia e piccola squadra assoluti. Sono previsti, in particolare, tredici singoli, otto coppie e cinque piccole squadre nella categoria assoluta; mentre a livello giovanile il programma è articolato in ventitre singoli, dieci coppie e sei squadre. Alle 17.30 è prevista la cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco Guidi Simona Rossetti.

Nutrita la partecipazione di gruppi musici e sbandieratori provenienti da tutta Italia. Nell’elenco figurano Rione Cento (Lugo); Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Palio dei Micci-La Madonnina (Querceta); Megliadino San Vitale (Padova); Torri Metelliane (Cava de’Tirreni); Borgo San Lazzaro (Asti); Borgo Don Bosco (Asti); Città di Volterra e Le Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi). Il comitato organizzatore ringrazia per la rinnovata collaborazione, l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi, la Federazione Italiana Sbandieratori, la Misericordia, gli sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione del torneo, ormai diventato un appuntamento tradizionale nel calendario di specialità.