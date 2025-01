Il talento di Rebecca. È argento nazionale

Il campionato italiano Fise di equitazione disputato a fine 2024 ha parlato anche montelupino. Alle finali andate in scena agli impianti dell’Elementa Performance Horses nella tenuta Santa Barbara di Bracciano a Roma, la giovane Rebecca Bianchi (classe 2008) ha infatti vinto la medaglia d’argento nella disciplina Reining Rookie Level 1. Si tratta di una delle più rilevanti discipline equestri che trae le sue origine dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy e si sviluppa attraverso l’esecuzione di alcuni percorsi in cui una giuria apposita valuta vari elementi, dalla capacità di compiere cerchi a diverse velocità e grandezze a quella di fare rotazioni di 360 gradi facendo perno sulle zampe posteriori, fino ai cambi di galoppo e arresto passando per dietro front al galoppo e retromarce. Ogni parte viene giudicata in base a precisione, fluidità e finezza e viene inoltre considerato anche il grado di difficoltà di ciascuna manovra, in genere correlato a velocità e agilità.

La sedicenne della città della Ceramica, in sella a Whensungoesdown ha conquistato 212,5 punti complessivi, appena mezzo in meno della neo campionessa italiana Claudia Pisciarelli, mettendo insieme un 72 (massimo punteggio singolo tra le quattordici finaliste), due 71 ed altrettanti 70,5. Alle sue spalle, invece, la terza classificata ha chiuso il podio con 1,5 punti di ritardo. Risultato che ha contribuito al successo della Toscana nel trofeo delle regioni di reining. Una grande soddisfazione per Rebecca Bianchi, che già in altre occasioni della sua pur fin qui breve carriera aveva già dimostrato di avere talento da vendere. Nel 2018, per esempio, era già arrivata una medaglia d’argento nelle finali del campionato italiano delle regioni dell’associazione italiana Quarter Horses. Lo stesso sindaco di Montelupo Fiorentino ha voluto rendere omaggio alla giovane concittadini con un post di congratulazioni sui social. Insomma, grazie a Rebecca Bianchi Montelupo entra a far parte della geografia nazionale degli sport equestri.