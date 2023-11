Il sindaco tira le orecchie a Poste: "Ritardi e mancate consegne. Qui il servizio non funziona più"

Il servizio postale, cosi, non va bene, secondo le lamentele arrivate in municipio. I cittadini e le imprese di Montespertoli – spiega una nota del Comune – "manifestano una crescente insoddisfazione riguardo all’efficienza e alla qualità del servizio postale locale fornito da Poste Italiane". "L’attuale stato di inefficienza ha causato notevoli disagi, tra cui ritardi nella consegna della posta, mancate consegne e una mancanza di trasparenza", prosegue la nota. In risposta a queste gravi preoccupazioni, il sindaco denuncia il problema affermando: "Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini. Un esempio lampante è la consegna delle lettere di Alia, finalizzate a invitare le persone a cambiare i contenitori. Per molti, queste lettere sono arrivate tre settimane dopo l’invio e alcune persone, ancora oggi, non le hanno ricevute". "Ci sono tornate indietro oltre 400 lettere senza alcuna spiegazione ufficiale – prosegue il primo cittadino –. Questi ritardi sono avvenuti in modo generalizzato, sia per le abitazioni all’interno del paese sia per quelle in campagna. Il disservizio crea problemi di comunicazione e in alcuni casi di ritardo nel pagamento delle utenze. Inoltre, i residenti sono costretti a fare notevoli sforzi per recuperare la loro posta, talvolta dovendo prendere permessi dal lavoro per recarsi all’ufficio postale".

"La cittadinanza giustamente si lamenta anche della mancanza di informazioni chiare e trasparenti – prosegue Il sindaco – riguardo ai ritardi e alle problematiche legate alle spedizioni. Abbiamo raggiunto il limite di sopportazione". Per affrontare queste denunciate preoccupazioni, secondo l’amministrazione, è fondamentale adottare misure adeguate ed è necessario assicurare che l’ufficio postale locale sia dotato di personale sufficiente e che le comunicazioni verso cittadini e le aziende su eventuali ritardi, problemi o cambiamenti nei servizi avvengano in modo chiaro e tempestivo. "Chiediamo una risposta pronta e collaborativa da parte di Poste Italiane per discutere questi problemi e lavorare insieme alla ricerca di soluzioni. La comunità di Montespertoli necessità di un servizio postale affidabile ed efficiente e si aspetta che le preoccupazioni espresse siano affrontate con la massima serietà", chiosa il primo cittadino.