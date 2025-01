Il settore calzaturiero alla prova del primo evento fieristico dell’anno

Il settore calzaturiero guarda con attenzione alle indicazioni che emergeranno da Expo Riva Schuh & Gardabags che, a Riva del Garda, apre la stagione autunno-inverno 2025/26 della scarpa, della pelletteria e degli accessori con 1.100 espositori da 36 Paesi. Evento importante anche per l’ampia partecipazione della produzione asiatica, in particolare cinese (375 tra aziende, ditte rappresentate e brand presenti) e la partecipazione dei rappresentanti nazionali e internazionali delle più importanti associazioni di categoria e istituzioni del settore, da Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, ma anche India, Turchia, Pakistan e Bangladesh. Ottima la presenza dall’Italia, al secondo posto per numero di espositori: 220 tra aziende, ditte rappresentate e brand, soprattutto da Lombardia, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Fa il suo debutto in fiera anche un nuovo Paese: per la prima volta prende parte alla manifestazione un’azienda dal Marocco.