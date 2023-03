Il ritorno dei mercati straordinari Si parte il 26 marzo: ecco il calendario

Dal grande classico di Empolissima al Mercato sui Giardini, passando per gli appuntamenti di Pasqua e Natale. E’ stato definito il calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e dei mercati straordinari per il 2023. Prima tappa, domenica 26 marzo con il Mercato sui giardini in piazza Matteotti, in programma dalle 8 alle 20. Dieci in tutto le iniziative in cartellone. Ad aprile, domenica 2, è in programma il mercato straordinario antecedente la Pasqua nella zona dello stadio ‘Castellani’, secondo il consueto orario del mercato settimanale e termine alle 13.30. Non sarà l’unico mercato straordinario in zona stadio: domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre si svolgeranno i mercati straordinari antecedenti il Natale, anch’essi secondo il consueto orario del mercato settimanale. Per quanto riguarda Empolissima, le date da segnare in agenda sono domenica 14 maggio, domenica 8 ottobre e domenica 5 novembre: appuntamento in centro dalle 8 alle 20. E tornerà anche Empolissima by night, il 25 luglio, dalle 18 fino a mezzanotte. Tre i Mercati sui giardini: si comincia domenica 26 marzo per poi proseguire domenica 28 maggio e domenica 17 settembre in piazza Matteotti dalle 8 alle 20. "Dieci appuntamenti che mettono al centro il commercio ambulante, una realtà cresciuta anche grazie al dialogo con l’amministrazione", dice l’assessore al commercio Antonio Ponzo Pellegrini.