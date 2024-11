Il rilancio dell’ex cinema La Perla: "Lavori per l’agibilità, poi il bando. Il Ferruccio? Niente più fondi Pnrr"

È ancora presto per i titoli di coda all’ex cinema La Perla. Niente più proiezioni, buio in sala da anni, ma per l’immobile di via dei Neri ora s’inizia a intravedere se non un futuro nitido quanto meno una luce. Le serrande sono abbassate dal 2019 e nel frattempo l’edificio ha accusato vari problemi (infiltrazioni in primis) fino a diventare inagibile. Il primo passo per il rilancio è mettere in sicurezza l’immobile.

"La settimana scorsa sono iniziati i lavori di adeguamento strutturale al tetto – annuncia il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi –. Gli interventi riguardano le ali laterali interessate da infiltrazione. Andremo a impermeabilizzare il tetto, a sistemare i controsoffitti e poi a intervenire sui corridoi che portano ai bagni. Alla fine dei lavori lo spazio sarà agibile a tutti gli effetti. L’importo è di 110mila euro". Gli operai sono entrati in azione da più di una settimana: "I lavori dureranno 100 giorni", chiarisce Mantellassi. E poi? L’idea del Comune è mettere a bando la gestione. "L’obiettivo è quello che avevamo annunciato nel programma di mandato – riprende il sindaco –. Vogliamo valorizzare lo spazio aprendolo ai giovani con tante attività ricreative. Un luogo aperto dove poter bere, mangiare, leggere". La proprietà dell’immobile resterà pubblica, mentre la gestione – ed eventuali interventi per la trasformazione degli spazi – saranno a carico del futuro gestore. "In città manca un luogo sicuro in grado di intercettare le necessità della fascia giovanile che va dai 14 anni in su – osserva Mantellassi –. Vogliamo raccogliere idee originali e spunti interessanti, siamo curiosi di ascoltare le proposte che arriveranno dai soggetti interessati al bando".

La Perla è uno dei luoghi a cui gli empolesi sono più affezionati: dopo aver proiettato una valanga di film e ospitato tanti grandi eventi, la struttura ha chiuso i battenti durante la pandemia. Da allora sono comparsi i primi segni di degrado. "Abbiamo visto che l’attività del cinema non riusciva a sostenersi – commenta Mantellassi –, mentre la funzione di teatro sarà assorbita interamente dal Ferruccio". E a proposito del nuovo teatro civico si preannuncia una vera corsa contro il tempo. Secondo la tabella di marcia originaria i lavori sarebbero dovuti partire già a inizio estate. Il primo paletto stringente da rispettare per intercettare i fondi Pnrr era fissato per lo scorso 30 settembre: a quella data addirittura si sarebbe dovuti essere non a metà dell’opera ma quasi (si contava di realizzare il 30 per cento della struttura). Eppure ancora è tutto fermo. "Non ci sono problemi particolari ma una serie di aggiustamenti e limature necessarie da compiere per un progetto importante – rassicura il sindaco –. Il finanziamento non poggia più sulle risorse del Pnrr ma su fondi ministeriali". Con alcune differenze: "Non abbiamo più la scadenza intermedia del 30 settembre, ormai superata – spiega Mantellassi –. Siamo quindi nei tempi: i lavori devono partire entro la fine dell’anno e si dovranno concludere comunque entro il 31 dicembre 2026". Nessun timore ma il tempo stringe. E sia per La Perla che per il Ferruccio, i prossimi saranno mesi decisivi.

Alessandro Pistolesi