Il ricordo del vescovo Edoardo Ricci nell’abazia di San Salvatore

Nel cinquantesimo del Movimento Shalom giovedì 28 novembre sarà ricorda la morte del vescovo Edoardo Ricci. La ricorrenza sarà celebrata in due momenti: la mattina alle 9 nella Cattedrale di San Miniato con un momento di preghiera e la deposizione di fiori sulla sua tomba, e la sera alle 18 nell’Abbazia di San Salvatore a Fucecchio con la celebrazione della messa in suo ricordo. "Il vescovo Edoardo, per lunghi anni presidente onorario della nostra associazione è indimenticabile per il suo attaccamento ai nostri valori, la sua partecipazione a tutte le nostre iniziative, compresi viaggi umanitari in Africa, Asia, America Latina – sottolinea una nota –. Lo rivediamo ai nostri campeggi estivi, invincibile giocatore di carte e animatore dei fuochi di bivacco con la sua stupenda voce cantare “vecchio scarpone…”. Lo immaginiamo impegnatissimo immerso nella dimensione divina che ci guarda e ci accompagna con l’affetto di un padre buono".