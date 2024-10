Il Reading Leighton Park choir in concerto

Ospite dell’associazione empolese Harmonia Musica e Danza, il coro inglese di Reading Leighton Park choir si esibirà oggi alle 18 nella Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti. L’ensemble è tutto maschile e composto da diciannove elementi tra i dodici e i diciotto anni, oltre a tre professori. Il concerto fa seguito agli altri quattro appuntamenti precedenti con sempre orchestre e cori inglesi, tenuti a Empoli tra maggio e luglio, che hanno riscontrato un notevole successo. Il Leighton Park choir è un coro specializzato in musica sacra dello stesso college della Leighton Park Orchestra, già protagonista nel duomo empolese con i suoi settantacinque musicisti fra ragazzi e insegnanti di Reading, nella contea del Berkshire in Inghilterra meridionale. Il programma eseguito sarà esclusivamente sacro e proseguirà anche dopo le 18.30 come accompagnamento alla santa messa. "L’Assessorato alla cultura del Comune e la Propositura hanno collaborato in modo importante per il buon esito dell’evento – commentano da Harmonia –. Questo è il frutto del lavoro svolto per ospitare i precedenti gruppi musicali. Questi infatti si sono trovati bene a Empoli, e hanno progettato di ritornare con questo nuovo gruppo". Harmonia è una scuola di musica, canto moderno, pianoforte, batteria, chitarra, flauto, tromba, composizione e musica d’insieme.