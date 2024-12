Il programma per pedonalizzare il centro storico

"L’idea è quella di pedonalizzare il centro storico, rendendolo più fruibile. Ne parleremo con i cittadini, ascoltando la cittadinanza per eventuali proposte. L’intervento è già coperto sul piano economico, contiamo di iniziare dopo la fine della prossima ’Mostra del Chianti’". Lo ha anticipato il sindaco Alessio Mugnaini a proposito della pedonalizzazione del centro storico approvata all’unanimità con una mozione presentata dal gruppo di maggioranza nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. Il progetto che dovrà portare a rendere esclusivamente pedonale ed alla ri-pavimentazione in pietra di via Roma e via Sonnino sarà illustrato stasera alle 21.30 ai cittadini, nel corso dell’assemblea pubblica che si terrà nell’Auditorium Vanna Cercenà al Centro culturale Le Corti. L’operazione non è rientrata fra quelle finanziate nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana.

Ma l’intenzione dell’amministrazione è comunque quella di andare avanti, allo stato attuale delle cose: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, i lavori da 590mila euro saranno finanziati con risorse comunali. E ci sono già le date di massima: nella migliore delle ipotesi, il cantiere dovrebbe nei giorni immediatamente successivi all’8 giugno del 2025, ossia a conclusione della prossima edizione della Mostra del Chianti. Gli operai inizieranno a lavorare da via Sonnino, per un lavoro che porterà anche alla realizzazione di opere di street art in punti del centro da individuare.