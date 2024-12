Il progetto del nido in via Mascagni

"Sono in corso le operazioni di demolizione e ricostruzione dell’asilo Panda, che di questo passo dovrebbe riaprire nel settembre del 2025. Abbiamo approvato inoltre il progetto esecutivo del nuovo nido di via Mascagni, che ci permetterà di riqualificare anche piazza Cherubini". Lo ha annunciato la sindaca Francesca Giannì (nella foto), facendo il punto sugli interventi in corso e in programma in tema di edilizia scolastica. Il nuovo asilo nido, che troverà spazio in via Mascagni, sarà realizzato a fronte di un’operazione da oltre un milione di euro (750mila dei quali provenienti da risorse ministeriali). Una nuova struttura che quando sarà terminata garantirà alle famiglie altri trenta posti-nido in più e che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe soddisfare in toto la richiesta dei nuclei familiari. La collocazione è stata decisa anche tenendo conto della vicinanza con la scuola don Minzoni, nell’arco di una futura ed eventuale continuità scolastica. Ma il cantiere del nuovo nido coinvolgerà a quanto pare anche la vicina piazza Cherubini. "Avvieremo una progettazione di riqualificazione dell’area, in quanto demoliremo parzialmente il vecchio campo da basket presente – ha aggiunto Giannì – coinvolgendo anche piazza Cherubini: saranno in particolare realizzati nuovi posti auto anche a servizio della scuola e recuperate aree di gioco libero".