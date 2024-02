Il progetto “Atlante 65+“. Ecco l’idea di una mappa per i servizi agli anziani

Al via la seconda edizione del progetto “Atlante 65+“; ecco il nuovo avviso rivolto al terzo settore. Il Comune di Empoli è in cerca di un ente che possa occuparsi della ricognizione aggiornata sui servizi agli anziani. Il Comune provvederà all’ideazione stilistica e grafica di una carta e alla sua pubblicazione. I protagonisti del progetto? Gli over 65 attivi sul territorio che hanno potuto contare - soprattutto durante la pandemia - su una rete sociale che ha garantito loro conforto, ma anche cura e assistenza nelle incombenze di tutti i giorni. In questi anni, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, sono stati molti i servizi sul territorio dedicati agli anziani, soprattutto a chi vive da solo. Da qui la necessità di mettere a sistema ciò che già c’è per progettare nuovi servizi e migliorarli. Possono aderire solo gli enti del terzo settore che attualmente stanno svolgendo servizi in favore di anziani residenti sul territorio comunale. Per candidarsi c’è tempo fino al 22 marzo e lo si potrà fare tramite posta elettronica certificata scrivendo a [email protected], oppure all’indirizzo di posta ordinaria [email protected] . "Affinché la cittadinanza ne possa beneficiare, è necessario che questi servizi siano conosciuti". Così ha commentato l’assessora alle Politiche sociali e Welfare di Empoli, Valentina Torrini.