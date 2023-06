Il progetto ’Amici per la pelle’ Tappa speciale al Calasanzio

Di tappa in tappa, cresce il concorso ’Amici per la Pelle’, il progetto didattico che spiega agli studenti le opportunità legate alla filiera della pelle. Oltre alle scuole del distretto conciario, da quest’anno ha coinvolto anche quelli dell’istituto Calasanzio della Santissima Annunziata di Empoli, dove ieri mattina si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto.

Promosso da Unic-Concerie Italiane, con associazione Conciatori, consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e col supporto di diverse amministrazioni comunali coinvolte, ’Amici per la Pelle’ promuove tra i giovani studenti delle scuole medie un percorso di sensibilizzazione su risorse e opportunità legate all’industria conciaria. Grazie a quanto apprendono con l’iniziativa, molti studenti scelgono di completare la propria formazione in ambiti connessi al conciario. Tra i presenti alla cerimonia conclusiva al Calasanzio: la preside delle scuole, Lorella Mancini, il direttore Fabio Fabbri, padre Tommaso, gli insegnanti Sara Baccherelli, Lino Diricatti, Matteo Batistini che hanno seguito gli studenti nello svolgimento della parte didattica e creativa di ’Amici pe la Pelle’. Con loro, Marco Cavallini per l’associazione Conciatori, e Stefanella Foglia, che ha coordinato l’attività.

Gli studenti presenti, delle classi seconde medie delle due scuole empolesi che hanno partecipato al progetto, hanno spiegato che l’iniziativa ha rappresentato una grande occasione di condivisione e scoperta che li ha portati a conoscere da vicino il mondo della concia. La cerimonia si è conclusa con la consegna agli studenti di un attestato di partecipazione al progetto.