"Il problema sicurezza in città?. Sottovalutato ed è uno sbaglio"

Empoli e la sicurezza. Il centrodestra ha riportato in auge la questione, replicando all’amministrazione e denunciando criticità. "È purtroppo sotto gli occhi di tutti che, nonostante le varie iniziative comunali, nel centro di Empoli siano sempre di più i negozianti che decidono di chiudere definitivamente anche per problemi riguardanti la sicurezza. Le saracinesche chiuse si alternano alle vetrine illuminate di chi è rimasto ma dichiara di non sentirsi più sicuro né a restare solo in negozio né nel rientrare a casa la sera – hanno commentato il capogruppo di Forza Italia-Empoli del Fare Simone Campinoti, il coordinatore comunale di FI Samuele Spini, Nicola Nascosti e Claudia Ghezzi – chi governa Empoli persiste nel sottovalutare il problema sicurezza e questo ci preoccupa molto perché si è arrivati persino a negarne l’esistenza e ciò è pericoloso. Ben vengano quindi, se necessarie, le ’zone rosse’, le ordinanze restrittive, la Municipale a regime di organico, nuovi alloggi per gli uomini del Commissariato".

Una visione condivisa da Fratelli d’Italia, con i consiglieri comunali che dopo aver espresso disappunto e perplessità sull’accantonamento dell’ipotesi ’zone rosse’ si sono concentrati su di un’area specifica. "Pur riconoscendo il valore di alcune ordinanze restrittive sugli orari di apertura di specifici esercizi pubblici e sulla vendita di alcolici in determinate aree, restano forti dubbi sulla coerenza complessiva dell’azione amministrativa – hanno detto Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano – da un lato, si impongono limitazioni; dall’altro, si nega la necessità di misure più incisive per contrastare il degrado urbano e la criminalità diffusa. Un esempio emblematico è la situazione del Parco della Rimembranza: definirla migliorata appare un’affermazione quantomeno ottimistica, se non in contrasto con le molteplici segnalazioni di episodi di spaccio e consumo di stupefacenti in pieno giorno. La decisione di avviare lavori di rifacimento del parco rappresenta un’opportunità per restituire decoro e sicurezza alla zona, ma resta da vedere se l’intervento produrrà un miglioramento duraturo".

I rappresentanti di FdI hanno chiosato con il quadro legato al potenziamento della municipale. "L’annuncio di una possibile futura assunzione di due nuovi agenti nasconde un dettaglio rilevante: la competenza delle assunzioni non sarà direttamente in capo al Comune di Empoli, bensì all’Unione dei Comuni – hanno concluso – il numero di agenti attualmente in servizio è insufficiente per una città delle dimensioni di Empoli, per una criticità segnalata anche da rappresentanti delle forze dell’ordine e da ambienti sindacali".