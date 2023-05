Il presidente Corsi "Con questo piano cresceremo ancora Un passo alla volta"

E

"Sì, l’idea c’è. Adesso – commenta il presidente Fabrizio Corsi – aspettiamo le risposte che arriveranno dal Comune, ma il progetto per ampliare Monteboro è un qualcosa su cui riflettiamo da tempo". Tre campi, ma anche parcheggi, spogliatoi e strutture legate alla prima squadra e al settore giovanile. L’Empoli resta in Serie A e prova ad adeguarsi ad altre società più o meno importanti, investendo su un progetto all’avanguardia che però dovrà prima necessariamente passare dal vaglio dell’amministrazione comunale. "L’obiettivo è quello di crescere come sempre abbiamo cercato di fare in questi anni, anche se ovviamente, considerando chi siamo e da dove veniamo, dobbiamo sempre fare un passo alla volta. In ogni caso – conferma il massimo dirigente – la prospettiva è quella di spostare a Monteboro anche l’attività della prima squadra, che potrebbe avere a disposizione due dei tre nuovi campi che vorremmo realizzare".

L’aspetto tecnico amministrativo non è banale, perché non è la prima volta che il club del presidente Corsi ci si confronta. Anni fa l’Empoli realizzò alle spalle della sede una porzione del campo di calcio in un terreno agricolo e per questo arrivò una sanzione di 30mila euro da pagare al Comune. La questione risale al 2012, quando la Forestale - in seguito a un controllo nel centro sportivo di Monteboro - rilevò alcune presunte irregolarità, trasmettendo poi il verbale agli uffici di via Del Papa. Uno scivolone costato caro al club, ma la ferita col tempo si è sanata. I rapporti tra il Comune e l’Empoli sono ottimi, tant’è che qualche giorno fa lo stesso Corsi, in un’intervista a La Nazione, disse che il sindaco Barnini "è sicuramente la migliore con cui mi sono confrontato in questi anni". La proposta di variante che la società azzurra ha messo sul piatto della giunta fa parte di un pacchetto di richieste che interessano anche altri imprenditori per altri progetti e, al momento, non c’è motivo di crede che sarà rigettata. Anche perché si parla di un’operazione volta a trasformare terreni agricoli in campi sportivi, ma che non prevede aumento di volumi destinati a fini residenziali o commerciali. "No, non è un’operazione speculativa – conferma Corsi – ma un progetto destinato solo ed esclusivamente alla crescita dell’Empoli e delle strutture in cui si allenano i nostri ragazzi". I costi dell’intervento restano top secret, anche perché potrebbe essere realizzato per step. Il primo passaggio, quello chiave, dovrà però avvenire all’interno della giunta. Perché prima di vedere le ruspe in azione a Monteboro è necessaria quella variazione a livello di piano regolatore.

