Il piano di restyling nel nuovo anno

La Fiorentina non giocherà le sue partite casalinghe al Castellani, ma il tema stadio resta di strettissima attualità perché potrebbero essere giorni decisivi per il project financing con cui l’Empoli intende ristrutturare l’impianto. Il progetto era atteso sul tavolo dell’amministrazione comunale entro la fine dell’anno ma da quello che filtra dalla società azzurra è più facile che il tutto sia presentato all’inizio del nuovo anno. Poi il Comune dovrà analizzare il progetto nel dettaglio ed esprimere il suo parere. Non è un segreto ormai che l’Empoli abbia tre partner pronti a credere nel progetto e ad aiutare concretamente la società nella realizzazione del percorso di rifacimento. Scartata ormai l’ipotesi dell’acquisto, ora si va verso la strada della concessione come era nei piani originali. Il Comune osserva e attende: ormai dovrebbe essere questione di settimane. Verso la fine dell’estate anche Conad era uscita allo scoperto ammettendo che lo stadio è nei piani del colosso della grande distribuzione organizzata. L’altro mega partner è Computer Gross che si è già aggiunta alla denominazione ufficiale dell’impianto. Se tutto va secondo i piani, la data d’inizio lavori potrebbe coincidere con la fine del campionato.